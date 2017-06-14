Сборная Камеруна прилетела в Москву

Футболисты сборной Камеруна прибыли в Москву для участия в Кубке конфедераций-2017, сообщает пресс-релиз Международной федерации футбола (ФИФА).



Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Камерунская команда выступит на групповом этапе в группе В, где ее соперниками будут сборные Германии, Чили и Австралии.



Свой первый матч на турнире камерунцы проведут 18 июня против сборной Чили. Игра пройдет на поле стадиона «Спартак». Затем африканская команда 22 июня сыграет в Санкт-Петербурге с австралийцами, а 25 июня - со сборной Германии в Сочи.