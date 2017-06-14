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Сборная Камеруна прилетела в Москву

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Футболисты сборной Камеруна прибыли в Москву для участия в Кубке конфедераций-2017, сообщает пресс-релиз Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Камерунская команда выступит на групповом этапе в группе В, где ее соперниками будут сборные Германии, Чили и Австралии.

Свой первый матч на турнире камерунцы проведут 18 июня против сборной Чили. Игра пройдет на поле стадиона «Спартак». Затем африканская команда 22 июня сыграет в Санкт-Петербурге с австралийцами, а 25 июня - со сборной Германии в Сочи.

Матч

Камерун - Чили

Место и дата

18 июня 21:00, Спартак, Текстовая трансляция

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