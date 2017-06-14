Сборная Камеруна прилетела в Москву
Источник: ФИФА (FIFA)Комментарии
Футболисты сборной Камеруна прибыли в Москву для участия в
Кубке конфедераций-2017, сообщает пресс-релиз Международной федерации футбола
(ФИФА).
Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля
в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Камерунская команда выступит на
групповом этапе в группе В, где ее соперниками будут сборные Германии, Чили и
Австралии.
Свой первый матч на турнире камерунцы проведут 18 июня против сборной Чили. Игра пройдет на поле стадиона «Спартак». Затем африканская команда 22 июня сыграет в Санкт-Петербурге с австралийцами, а 25 июня - со сборной Германии в Сочи.
Матч
Место и дата
18 июня 21:00, Спартак, Текстовая трансляция
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