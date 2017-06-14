Сборная Португалии прилетела в Казань

Сборная Португалии по футболу, действующий чемпион Европы, прилетела в Казань для участия в Кубке конфедераций-2017, который состоится в России.



Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.



Сборная Португалии, в состав которой входит нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, на групповом этапе сыграет с командами России, Новой Зеландии и Мексики.



В первом матче турнира португальцы 18 июня в Казани встретятся с мексиканцами.