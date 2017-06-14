Сборная Португалии прилетела в Казань
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сборная Португалии по футболу, действующий чемпион Европы,
прилетела в Казань для участия в Кубке конфедераций-2017, который состоится в
России.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
Сборная Португалии, в состав которой входит нападающий
мадридского «Реала» Криштиану Роналду, на групповом этапе сыграет с командами
России, Новой Зеландии и Мексики.
В первом матче турнира португальцы 18 июня в Казани встретятся с мексиканцами.
Матч
Место и дата
18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция
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