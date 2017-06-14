Крамник обыграл Карлсена, Карякин уступил Ароняну
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский гроссмейстер Владимир Крамник обыграл норвежца Магнуса Карлсена в поединке седьмого тура турнира в Ставангере.
В среду Крамник, играя белыми, привел партию к победе на 40 ходу. Для Карлсена это поражение стало вторым.
Другой россиянин Сергей Карякин в седьмом туре уступил Левону Ароняну, играя белыми. Партия закончилась победой армянского гроссмейстера на 41-м ходу.
В других партиях тура индиец Вишванатан Ананд сыграл вничью с представителем США Хираку Накамурой, другой американец Фабиано Каруана разошелся миром со своим соотечественником Уэсли Со, а голландец Аниш Гири нанес поражение французу Максиму Вашье-Лаграву.
Благодаря победе над Карякиным Аронян вышел после семи туров в единоличные лидеры с 5 очками в активе. На втором месте идет Накамура (4,5), по 4 балла имеют Крамник и Гири. Пятое место занимает Со (3,5), по 3 балла на счету Карякина, Ананда и Каруаны, замыкают таблицу Карлсен и Вашье-Лаграв (по 2,5 очка).
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