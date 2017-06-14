Вандерсон: Вариант с «Динамо» был самый интересный и конкретный

Нападающий Вандерсон поделился ожиданиями от выступления за московское «Динамо».

О переходе бывшего форварда «Краснодара» в столичный клуб было официально объявлено сегодня.

- Вандерсон, добро пожаловать в «Динамо». Как возник вариант?

- У меня было несколько предложений, но самый интересный и конкретный вариант был с «Динамо». Я очень благодарен руководителям бело-голубых за предоставленную возможность выступать в таком большом клубе, как «Динамо», о богатой истории которого говорят хотя бы две звезды над эмблемой. Буду стараться отблагодарить за доверие своей игрой на футбольном поле, приложу максимум усилий, чтобы приносить команде пользу, а болельщикам - радость.

- В «Краснодаре» ты становился лучшим бомбардиром РФПЛ. В «Динамо» готов повторить это достижение?

- В моей карьере начинается новая глава. Надеюсь, что она будет не менее успешной, чем в «Краснодаре». Но по количеству голов не загадываю. Я лишь буду стараться хорошо делать свою работу на благо команды. Знаю, что много мячей в минувшем сезоне забил Панченко, он отличный форвард. Вообще здесь подобрался очень сильный коллектив. Не так важно, кто станет поражать ворота, главное, чтобы «Динамо» побеждало.