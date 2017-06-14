«Локомотив» сыграет с победителем пары «Младость» - «Любляна» в 3-м раунде ЛЧ

Бронзовый призер чемпионата России новосибирский «Локомотив» сыграет с победителем пары «Младость» (Босния и Герцеговина) и «Любляна» (Словения) в третьем раунде Лиги чемпионов.

Жеребьевка второго и третьего раундов Лиги чемпионов прошла в среду в Люксембурге.

Первый матч за выход в групповую стадию турнира «Локомотив» проведет 8 ноября в гостях, а ответный - 12 ноября в Новосибирске.

Еще две российские команды - казанский «Зенит» (действующий победитель Лиги чемпионов и чемпион России) и московское «Динамо» (серебряный призер чемпионата России) - начнут свое выступление с 4-го раунда.