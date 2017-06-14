«Локомотив» сыграет с победителем пары «Младость» - «Любляна» в 3-м раунде ЛЧ
Бронзовый призер чемпионата России новосибирский «Локомотив» сыграет с
победителем пары «Младость» (Босния и Герцеговина) и «Любляна» (Словения) в
третьем раунде Лиги чемпионов.
Жеребьевка второго и третьего раундов Лиги чемпионов прошла в среду в
Люксембурге.
Первый матч за выход в групповую стадию турнира «Локомотив» проведет 8
ноября в гостях, а ответный - 12 ноября в Новосибирске.
Еще две российские команды - казанский «Зенит» (действующий победитель
Лиги чемпионов и чемпион России) и московское «Динамо» (серебряный призер
чемпионата России) - начнут свое выступление с 4-го раунда.
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