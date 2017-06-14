Юрист Денисова: Игорь в «Зените»? Он видит свое будущее только в «Локомотиве»
Михаил Прокопец, юрист
полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, прокомментировал слухи об интересе «Зенита»
к игроку.
– Мы не удивлены появлению таких слухов, ведь Игорь является
воспитанником «Зенита», много лет выступал за этот клуб. Но на данный
момент он игрок «Локомотива» и с другими клубами переговоров не
ведет. Он видит свое будущее только в «Локомотиве». Информация о том,
что Игорь ведет переговоры с «Зенитом» и что не может перейти туда,
поскольку Юрий Семин против, не соответствует действительности, -
приводит слова Прокопца ТАСС.
Напомним, Денисов
выступает за «Локомотив» с осени 2016 года. Сначала он был арендован
клубом у московского «Динамо», а потом заключил с железнодорожниками
полноценный контракт. В составе «Локомотива» Денисов стал обладателем
Кубка России сезона-2016/17.
За «Зенит» футболист выступал с 2001 по 2013 год. В составе сине-бело-голубых он становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, обладателем Кубка России. В июне 2013 года Денисов перешел в махачкалинский «Анжи», а в августе того же года стал игроком «Динамо».