Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Иран- : -США
Волейбол  Польша- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрист Денисова: Игорь в «Зените»? Он видит свое будущее только в «Локомотиве»

Источник:  ТАССКомментарии

Михаил Прокопец, юрист полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к игроку.

– Мы не удивлены появлению таких слухов, ведь Игорь является воспитанником «Зенита», много лет выступал за этот клуб. Но на данный момент он игрок «Локомотива» и с другими клубами переговоров не ведет. Он видит свое будущее только в «Локомотиве». Информация о том, что Игорь ведет переговоры с «Зенитом» и что не может перейти туда, поскольку Юрий Семин против, не соответствует действительности, - приводит слова Прокопца ТАСС.

Напомним, Денисов выступает за «Локомотив» с осени 2016 года. Сначала он был арендован клубом у московского «Динамо», а потом заключил с железнодорожниками полноценный контракт. В составе «Локомотива» Денисов стал обладателем Кубка России сезона-2016/17.

За «Зенит» футболист выступал с 2001 по 2013 год. В составе сине-бело-голубых он становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, обладателем Кубка России. В июне 2013 года Денисов перешел в махачкалинский «Анжи», а в августе того же года стал игроком «Динамо».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Промес и Жулиано – лучшие игроки команды сезона РФПЛ в FIFA 17Промес и Жулиано – лучшие игроки команды сезона РФПЛ в FIFA 17EA Sports назвала команду сезона чемпионата России, игроками которой можно сыграть в режиме Ultimate Team в футбольном симуляторе FIFA 17.Игорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛИгорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Сергей Веденеев: Рынок российских игроков существует только для того, чтобы бороться с лимитомЧемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб.Самый умный новичок «Зенита». Кто такой Далер Кузяев и почему он петербуржец?Самый умный новичок «Зенита». Кто такой Далер Кузяев и почему он петербуржец?Далер Кузяев родился в Оренбурге, играл в Петербурге всего год, но все равно входит в курс возвращения в «Зенит» своих. И это правильно.Алексей Стрепетов: Кузяев очень прибавил за последние годыБывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб.«Зенит» предложил 20 миллионов евро за нападающего «Ривер Плейт»«Зенит» предложил 20 миллионов евро за переход 21-летнего нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси. Об этом сообщает AS.Отличный трансфер, «Зенит»! Михаил Борзыкин – о переходе КузяеваОтличный трансфер, «Зенит»! Михаил Борзыкин – о переходе Кузяева24-летний опорный хавбек Далер Кузяев, последние годы выступавший за «Терек» («Ахмат»), возвращается в родной клуб.Президент «Ахмата»: Сумма трансфера Кузяева в «Зенит» – 4 миллиона евроПрезидент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в «Зенит».Далер Кузяев: Об интересе «Зенита» узнал в конце мая. Переговорами занимался отецПолузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал свой переход в петербургский клуб.Официально: Далер Кузяев перешел в «Зенит»Полузащитник «Ахмата» Далер Кузяев продолжит карьеру в «Зените», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.«Манчини нужны громкие трансферы, а «Зениту» – новый Халк»«Манчини нужны громкие трансферы, а «Зениту» – новый Халк»10 июня в Минске завершился чемпионат Европы, победу в котором одержал гроссмейстер Максим Матлаков.«Ибрагимович? Мне достаточно Халка». Дзюба – о травме и перестановках в «Зените»«Ибрагимович? Мне достаточно Халка». Дзюба – о травме и перестановках в «Зените»Артем Дзюба и Андрей Лунев успешно прошли медосмотр, но сбор «Зенита» они начнут по индивидуальной программе.Нобель Арустамян: Появление Ерохина и Полоза в «Рубине» или «Зените» выглядело бы логичноКомментаторы «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался о возможных трансферах игроков между «Зенитом», «Ростовом» и «Рубином».Спортивный директор «Кайрата»: «Зенит» не выходил с предложением о покупке Аршавина«Кайрат» не получал от «Зенита» предложений о трансфере полузащитника Андрея Аршавина, сообщил спортивный директор клуба Евгений Калакуцкий.Маурисио: Ничего не слышал об интересе «Ростова». Хочу остаться в «Зените»Полузащитник «Зенита» Маурисио прокомментировал информацию об интересе к нему «Ростова».Питер и Васюки. Манчини и русская тема. Дзюба – на выход?Питер и Васюки. Манчини и русская тема. Дзюба – на выход?Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о презентации нового тренера «Зенита» Роберто Манчини.Йоан Молло: Информация о том, что я получу российский паспорт, – неправдаПолузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился мнением о новом главном тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини, рассказал о Пьере-Эмерике Обамеянге и оценил шансы сборной России на Кубке Конфедераций.Эрнани: Надеюсь, я хорошо проявлю себя в «Зените» и смогу попасть в сборную БразилииПолузащитник «Зенита» Эрнани поделился мнением о своей игре в команде и новом главном тренере сине-бело-голубых.Александр Рязанцев: Лечу ли на сбор с «Зенитом»? Сейчас узнаюПолузащитник «Зенита» Александр Рязанцев поделился мнением о своем будущем в команде.Андрей Лунев: Колено еще беспокоит, первые дни на сборе буду работать индивидуальноВратарь «Зенита» Андрей Лунев рассказал о планах на ближайший сбор своей команды.
Бокс
Сергей Ковалев: Никто не хочет работать с Уордом, многие просили прикончить его
Футбол
«Манчестер Юнайтед» подписал четырехлетний контракт с защитником Линделефом
Футбол
«Зенит» предложил 20 миллионов евро за нападающего «Ривер Плейт»
Футбол
Слуцкий на английском языке обратился к болельщикам «Халла»
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Игорь Денисов
Игорь Денисоввсе новости