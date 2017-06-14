«Тосно» на сборе в Подмосковье сыграет с питерским «Динамо», «Химками» и «Спартаком-2»
Источник: ФК «Тосно»Комментарии
Новичок РФПЛ – «Тосно» сыграет с
санкт-петербургским «Динамо», подмосковными «Химками» и московским «Спартаком-2»
на сборе в подмосковном Бору, сообщает официальный сайт футбольного клуба из
Ленинградской области.
Матч «Тосно» с «Динамо» пройдет 18 июня, с «Химками»
– 21 июня, а со «Спартаком-2» – 24 июня. Сбор команды в Бору завершится 25
июня.
Напомним, что «Тосно» в минувшем сезоне напрямую
пробился в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), заняв второе место в ФНЛ.
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