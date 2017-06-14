«Тосно» на сборе в Подмосковье сыграет с питерским «Динамо», «Химками» и «Спартаком-2»

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Игорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Юрист Денисова: Игорь в «Зените»? Он видит свое будущее только в «Локомотиве»

Юрист Денисова: Игорь в «Зените»? Он видит свое будущее только в «Локомотиве» Михаил Прокопец, юрист полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к игроку.

Вандерсон: Вариант с «Динамо» был самый интересный и конкретный Нападающий Вандерсон поделился ожиданиями от выступления за московское «Динамо».

На проходящем в Австрии первом сборе ЦСКА полузащитник Алан Дзагоев тренировался в общей группе. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.

Алан Дзагоев приступил к тренировкам в общей группе На проходящем в Австрии первом сборе ЦСКА полузащитник Алан Дзагоев тренировался в общей группе. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб.

Сергей Веденеев: Рынок российских игроков существует только для того, чтобы бороться с лимитом

Сергей Веденеев: Рынок российских игроков существует только для того, чтобы бороться с лимитом Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб.