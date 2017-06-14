Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Иран- : -США
Волейбол  Польша- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Тосно» на сборе в Подмосковье сыграет с питерским «Динамо», «Химками» и «Спартаком-2»

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Новичок РФПЛ – «Тосно» сыграет с санкт-петербургским «Динамо», подмосковными «Химками» и московским «Спартаком-2» на сборе в подмосковном Бору, сообщает официальный сайт футбольного клуба из Ленинградской области.

Матч «Тосно» с «Динамо» пройдет 18 июня, с «Химками» – 21 июня, а со «Спартаком-2» – 24 июня. Сбор команды в Бору завершится 25 июня.

Напомним, что «Тосно» в минувшем сезоне напрямую пробился в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), заняв второе место в ФНЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Марио Фернандес подписал пятилетний контракт с ЦСКАЗащитник московского ЦСКА Марио Фернандес продлил контракт с клубом, сообщил агент футболиста Жорже Машаду.Игорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛИгорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Юрист Денисова: Игорь в «Зените»? Он видит свое будущее только в «Локомотиве»Михаил Прокопец, юрист полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к игроку.Вандерсон: Вариант с «Динамо» был самый интересный и конкретныйНападающий Вандерсон поделился ожиданиями от выступления за московское «Динамо».Вандерсон перешел в «Динамо» (фото)Московское «Динамо» подписало контракт с бразильским нападающим Вандерсоном, сообщается на официальном сайте бело-голубых.Алан Дзагоев приступил к тренировкам в общей группеНа проходящем в Австрии первом сборе ЦСКА полузащитник Алан Дзагоев тренировался в общей группе. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.Сергей Веденеев: Рынок российских игроков существует только для того, чтобы бороться с лимитомЧемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб.«Уфа» рассталась с вратарем Бородько«Уфа» расторгла контракт с вратарем Михаилом Бородько по обоюдному согласию сторон.Самый умный новичок «Зенита». Кто такой Далер Кузяев и почему он петербуржец?Самый умный новичок «Зенита». Кто такой Далер Кузяев и почему он петербуржец?Далер Кузяев родился в Оренбурге, играл в Петербурге всего год, но все равно входит в курс возвращения в «Зенит» своих. И это правильно.Дмитрий Булыкин: Первостепенная задача - налаживание работы с молодыми футболистами «Локомотива»Советник президента московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал о задачах, поставленных перед ним руководством клуба.Алексей Стрепетов: Кузяев очень прибавил за последние годыБывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб.«Зенит» предложил 20 миллионов евро за нападающего «Ривер Плейт»«Зенит» предложил 20 миллионов евро за переход 21-летнего нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси. Об этом сообщает AS.Российского боксера не пустили на Украину, «Динамо» останется в КХЛ и трансфер Медведева в «Локо». Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды.Денис Глушаков: Я всю жизнь болел за «Спартак», но никому не говорил никогдаПолузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков признался, что всегда болел за «Спартак».Дмитрий Булыкин назначен советником президента «Локомотива»Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назначен советником президента «Локомотива». Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.Хабаровский СКА сыграл вничью с «Актобе»Футболисты хабаровского СКА сыграли вничью с казахстанским «Актобе» в товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону РФПЛ.Отличный трансфер, «Зенит»! Михаил Борзыкин – о переходе КузяеваОтличный трансфер, «Зенит»! Михаил Борзыкин – о переходе Кузяева24-летний опорный хавбек Далер Кузяев, последние годы выступавший за «Терек» («Ахмат»), возвращается в родной клуб.Рашид Рахимов: Мбенгу в «Тереке» подарили две машину, Адилсону - однуРоссийский тренер Рашид Рахимов – о премиальных в «Тереке» и свободе в выборе состава.Рашид Рахимов: Был разговор с «Майнцем»Российский тренер Рашид Рахимов – о своем будущем.Рашид Рахимов: Переименование «Терека» в «Ахмат» - справедливоРоссийский тренер Рашид Рахимов, который прошлый сезон работал в грозненском клубе, - о переименование команды.
Бокс
Сергей Ковалев: Никто не хочет работать с Уордом, многие просили прикончить его
Футбол
«Манчестер Юнайтед» подписал четырехлетний контракт с защитником Линделефом
Футбол
«Зенит» предложил 20 миллионов евро за нападающего «Ривер Плейт»
Футбол
Слуцкий на английском языке обратился к болельщикам «Халла»
все новости
Химки
Химкикалендарьстатистика
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Спартак-2
Спартак-2календарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости