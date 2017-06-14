Российские регбисты проиграли уругвайцам в матче Кубка наций
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российские регбисты проиграли команде Уругвая в
матче Кубка наций, который проходит в Уругвае.
Встреча, прошедшая в среду в Монтевидео,
завершилась со счетом 32:29 в пользу хозяев поля.
До этого матча российские и уругвайские
регбисты последний раз встречались осенью 2014 года в заключительном раунде
квалификации на Кубок мира-2015 в Англии.
В следующем матче Кубка наций-2017 сборная
России 18 июня сыграет с командой Намибии.
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