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Промес и Жулиано – лучшие игроки команды сезона РФПЛ в FIFA 17

Источник:  EA SportsКомментарии
Промес и Жулиано – лучшие игроки команды сезона РФПЛ в FIFA 17
Фото: EA Sports

EA Sports назвала команду сезона чемпионата России, игроками которой можно сыграть в режиме Ultimate Team в футбольном симуляторе FIFA 17. 

Команда сезона включила в себя лучших игроков текущего футбольного сезона, выступающих в российской футбольной премьер-лиге. Лучшими же в TOTS (Team of the Season) РФПЛ стали Квинси Промес («Спартак»), Жулиано («Зенит») и Мануэль Фернандеш («Локомотив»).

Стартовый состав, запасные и резерв команды сезона чемпионата России выглядят следующим образом:
Вратарь: Александр Беленов («Уфа»)
Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Доменико Кришито («Зенит»), Сесар Навас («Ростов»)
Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак»), Фернандо («Спартак»), Квинси Промес («Спартак»),  Жулиано («Зенит»), Мануэл Фернандеш («Локомотив»)
Нападающие: Федор Смолов («Краснодар»), Зе Луиш («Спартак»)  

Запасные: Артем Ребров («Спартак»), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Тимофей Калачев («Ростов»), Роман Зобнин («Спартак»), Кристиан Нобоа («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Ари («Локомотив»).
Резервные: Александр Сухов («Уфа»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА), Олег Иванов («Терек»), Жонатас («Рубин»).

Игроков из команды: «Спартак» – шесть. «Зенит», ЦСКА, «Ростов» – три. «Локомотив», «Краснодар», «Уфа» – два. «Терек», «Рубин» – один.

Фото: EA Sports

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