Марио Фернандес подписал пятилетний контракт с ЦСКА
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес продлил контракт с
клубом, сообщил агент футболиста Жорже Машаду.
Новое соглашение 26-летнего защитника с армейским клубом
рассчитано на пять лет.
«Марио Фернандес подписал пятилетний контракт с ЦСКА. Продолжим получать опыт в этом великом российском клубе», - написал Машаду в инстаграме.
Напомним, в минувшем сезоне Фернандес принял участие в 36
матчах московского клуба и забил шесть мячей. По данным авторитетного немецкого
издания transfermarkt.de, стоимость бразильца составляет 15 миллионов евро.
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