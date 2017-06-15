Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Иран- : -США
Волейбол  Польша- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Марио Фернандес подписал пятилетний контракт с ЦСКА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес продлил контракт с клубом, сообщил агент футболиста Жорже Машаду.

Новое соглашение 26-летнего защитника с армейским клубом рассчитано на пять лет.

«Марио Фернандес подписал пятилетний контракт с ЦСКА. Продолжим получать опыт в этом великом российском клубе», - написал Машаду в инстаграме.

Напомним, в минувшем сезоне Фернандес принял участие в 36 матчах московского клуба и забил шесть мячей. По данным авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, стоимость бразильца составляет 15 миллионов евро.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Промес и Жулиано – лучшие игроки команды сезона РФПЛ в FIFA 17Промес и Жулиано – лучшие игроки команды сезона РФПЛ в FIFA 17EA Sports назвала команду сезона чемпионата России, игроками которой можно сыграть в режиме Ultimate Team в футбольном симуляторе FIFA 17.Игорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛИгорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Алан Дзагоев приступил к тренировкам в общей группеНа проходящем в Австрии первом сборе ЦСКА полузащитник Алан Дзагоев тренировался в общей группе. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.Чепчугов подписал двухлетний контракт с «Енисеем»Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов подписал контракт с «Енисеем». Об этом сообщается в официальном твиттере красноярской команды.Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком сезонаБолельщики ЦСКА признали голкипера Игоря Акинфеева лучшим игроком минувшего сезона, сообщает официальный сайт армейцев.Андрей Кобелев: Скептически отношусь к возможности отъезда Головина в АнглиюБывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал информацию о том, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может перейти в английский топ-клуб.Сергей Юран: Головин пока не готов к «Арсеналу»Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран - о полузащитнике ЦСКА и сборной России Александре Головине.Шандор Варга: Венгер смог бы раскрыть потенциал ГоловинаФутбольный агент Шандор Варга рассказал, что главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер смог бы раскрыть потенциал полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина.Константин Сарсания: Перед «Зенитом» не стоит задача возвращения ВасинаСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подчеркнул, что клуб не рассматривал возможность возвращения воспитанника петербургского футбола Виктора Васина.Евгений Гинер: «Барселона» и «Реал» устроят охоту за СлуцкимПрезидент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал назначение бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого в «Халл Сити».«Девятка – лучший!» Что Новая Зеландия знает о России и нашей сборной«Девятка – лучший!» Что Новая Зеландия знает о России и нашей сборнойДаже новозеландцы, оказывается, в курсе, что стадион в Петербурге строили аж 10 лет.ЦСКА поздравил Гончаренко с 40-летиемСегодня исполняется 40 лет главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко. Клуб поздравил его с днем рождения на официальном твиттере.Зоран Тошич: Никаких новостей нет, переговоры с ЦСКА продолжаютсяСербский полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал ситуацию с подписанием нового контракта с армейским клубом.Агент: Тошич останется в ЦСКАПолузащитник Зоран Тошич продолжит карьеру в ЦСКА, сообщил представитель футболиста Бобан Шимич.«ЦСКА и «Спартак» не должны играть 10 декабря». Разбор проблем календаря РФПЛ«ЦСКА и «Спартак» не должны играть 10 декабря». Разбор проблем календаря РФПЛБывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, кого должны бояться все клубы страны и что нужно изменить в календаре нового сезона.«Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Интера», на которого также претендует «Зенит»«Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Интера», на которого также претендует «Зенит»Как сообщает Ilsussidiario.net, к полузащитнику «Интера» Марцело Брозовичу проявляют интерес сразу два московских клуба – ЦСКА и «Спартак».Безумие или серьезный клуб? Что за «Арарат» подписал Павлюченко и ИзмайловаБезумие или серьезный клуб? Что за «Арарат» подписал Павлюченко и ИзмайловаМосковский «Арарат» – точно самый яркий клуб лета в России.«Спартак» и ЦСКА сыграют 10 декабря. Это нормально?«Спартак» и ЦСКА сыграют 10 декабря. Это нормально?Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин – о календаре премьер-лиги следующего сезона.«Зенит» нацелился на победу в Лиге чемпионов (видео)«Зенит» нацелился на победу в Лиге чемпионов (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Роман Бабаев: После жеребьевки Лиги чемпионов возможны корректировки календаря ЦСКАГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что возможны изменения в датах проведения матчей команды в чемпионате России после жеребьевки третьего квалификационного Лиги чемпионов.
Бокс
Сергей Ковалев: Никто не хочет работать с Уордом, многие просили прикончить его
Футбол
«Манчестер Юнайтед» подписал четырехлетний контракт с защитником Линделефом
Футбол
«Зенит» предложил 20 миллионов евро за нападающего «Ривер Плейт»
Футбол
Слуцкий на английском языке обратился к болельщикам «Халла»
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Марио Фернандес
Марио Фернандесвсе новости