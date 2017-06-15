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Футболисты «Локомотива» на сборе в Австрии сыграют три матча

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Футболисты московского «Локомотива» на сборе в австрийском городе Бад Кляйнкриххайм примут участие в трех матчах, сообщает официальный сайт железнодорожников.

Первая игра состоится 22 июня против словенской команды «Рудар Веленье», вторая – с командой из Сербии «Ранички Ниш» (26 июня), заключительный матч австрийского сбора будет против хорватского «Риека» (30 июня).

Напомним, на сборе в Австрии игроки московской команды пробудут с 15 июня до 1 июля.

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