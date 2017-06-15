Футболисты «Локомотива» на сборе в Австрии сыграют три матча
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Футболисты московского «Локомотива» на сборе в австрийском
городе Бад Кляйнкриххайм примут участие в трех матчах, сообщает официальный
сайт железнодорожников.
Первая игра состоится 22 июня против словенской команды «Рудар
Веленье», вторая – с командой из Сербии «Ранички Ниш» (26 июня), заключительный
матч австрийского сбора будет против хорватского «Риека» (30 июня).
Напомним, на сборе в Австрии игроки московской команды
пробудут с 15 июня до 1 июля.
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