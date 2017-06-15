12-летний болельщик принял участие в тренировке «Амкара»
12-летний болельщик «Амкара» Денис Татевян, который
находится на лечении в детской клинической больнице, сегодня посетил стадион
«Звезда» и потренировался с вместе с командой, сообщает официальный сайт
пермского клуба.
Дениса на стадионе встретил его любимый игрок в составе
красно-черных Дарко Бодул. Дарко проводил мальчика в раздевалку, где Денис
встретился со «старыми» знакомыми: Брайном Идову, Бранко Йовичичем, Николаем
Зайцевым – и познакомился с другими игроками «Амкара».
Затем Денис отправился вместе с футболистами на тренировку,
где мальчика поприветствовал главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев. Денис с
интересом понаблюдал за тренировочным процессом команды.
А затем поиграл в квадрат и почеканил мяч в компании с
Александром Салугиным, Николаем Зайцевым и Дарко Бодулом. Тренировочное занятие
завершилось пробитием 11-метровых ударов. Денис забил мяч в ворота, который
защищал Николай Зайцев. Защитник «Амкара» подарил Денису именную футболку с
автографом.
После тренировки Денис посетил клубный музей и подтрибунные
помещения стадиона. В завершение встречи футболисты и сотрудники «Амкара»
пожелали Денису скорейшего выздоровления.