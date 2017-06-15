Бывший защитник «Кубани» Шуньич продолжит карьеру в «Динамо» (фото)

Состав московского «Динамо» пополнит защитник Тони Шуньич, сообщил в своем инстаграме бывший игрок бело-голубых Йован Танасиевич.

Минувший сезоне 28-летний босниец начал в «Штутгарте», а затем перешел на правах аренды в «Палермо».

С 2014 по 2015 год Шуньич уже выступал в российской премьер-лиге за «Кубань».

Напомним, накануне было официально объявлено, что в «Динамо» перешел бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон.

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