Бывший защитник «Кубани» Шуньич продолжит карьеру в «Динамо» (фото)
Состав московского «Динамо» пополнит защитник Тони Шуньич, сообщил в своем инстаграме бывший игрок бело-голубых Йован Танасиевич.
Минувший сезоне 28-летний босниец начал в «Штутгарте», а затем перешел на правах аренды в «Палермо».
С 2014 по 2015 год Шуньич уже выступал в российской премьер-лиге за «Кубань».
Напомним, накануне было официально объявлено, что в «Динамо» перешел бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон.
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