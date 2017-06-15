«Динамо» подтвердило переход Шуньича

Московское «Динамо» на своем официальном сайте подтвердило переход в стан бело-голубых защитника Тони Шуньича.

О том, что босниец продолжит карьеру в московском клубе, ранее сообщил его бывший игрок Йован Танасиевич.

«Вторым новичком «Динамо» в нынешнем межсезонье стал 28-летний Тони Шуньич, выступавший в минувшем сезоне за «Штутгарт» и на правах аренды за «Палермо» в серии А. В России Шуньич известен по игре за «Кубань» в сезоне 2014/2015. За сборную Боснии и Герцеговины высоченный (193 см) центральный защитник сыграл 23 матча, последний - менее недели назад против сборной Греции в отборочной встрече ЧМ-2018», - говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

Напомним, накануне было официально объявлено, что бело-голубые заключили соглашение с бывшим нападающим «Краснодара» Вандерсоном.

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