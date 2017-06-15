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«Барселона» выкупила у «Флуминенсе» права на Марлона

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Бразильский защитник «Флуминенсе» Марлон, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды в «Барселоне», стал игроком каталонского клуба, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

21-летний бразилец подписал контракт с испанским клубом, рассчитанный на три года.

«Барселона» воспользовалась пунктом в арендном соглашении о возможном выкупе игрока по окончании сезона, по информации ряда испанских СМИ футболист обошелся каталонцам в пять миллионов евро.

Напомним, в минувшем сезоне Марлон принял участие в трех матчах основного состава сине-гранатовых, один из которых был в Лиге чемпионов. Большую часть сезона защитник провел, выступая за вторую команду «Барселоны».

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