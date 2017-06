«Барселона» выкупила у «Флуминенсе» права на Марлона

Бразильский защитник «Флуминенсе» Марлон, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды в «Барселоне», стал игроком каталонского клуба, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

21-летний бразилец подписал контракт с испанским клубом, рассчитанный на три года.

«Барселона» воспользовалась пунктом в арендном соглашении о возможном выкупе игрока по окончании сезона, по информации ряда испанских СМИ футболист обошелся каталонцам в пять миллионов евро.

Marlon Santos to continue at FC Barcelona. All the details 👉 https://t.co/aykPtlkOEO #FCBlive pic.twitter.com/G8Qytd8Kvc