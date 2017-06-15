«Барселона» выкупила у «Флуминенсе» права на Марлона
Бразильский защитник «Флуминенсе» Марлон, выступавший в
минувшем сезоне на правах аренды в «Барселоне», стал игроком каталонского
клуба, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.
21-летний бразилец подписал контракт с испанским клубом, рассчитанный
на три года.
«Барселона» воспользовалась пунктом в арендном соглашении о возможном выкупе игрока по окончании сезона, по информации ряда испанских СМИ футболист обошелся каталонцам в пять миллионов евро.
Marlon Santos to continue at FC Barcelona. All the details 👉 https://t.co/aykPtlkOEO #FCBlive pic.twitter.com/G8Qytd8Kvc— FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 июня 2017 г.
Напомним, в минувшем сезоне Марлон принял участие в трех матчах основного состава сине-гранатовых, один из которых был в Лиге чемпионов. Большую часть сезона защитник провел, выступая за вторую команду «Барселоны».