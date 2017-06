Чемпионский парад «Пингвинз» собрал 650 тысяч человек в Питтсбурге (видео)

В среду в Питтсбурге состоялся чемпионский парад «Пингвинз» по случаю их победы в Кубке Стэнли.

По официальным данным на улицы города поприветствовать команду вышли 650 тысяч человек, что на 200 тысяч больше прошлогоднего чемпионского парада.

What a showing from the city of Pittsburgh, you're the best! pic.twitter.com/3PTdH4bYOk

Стоит отметить, что прямо во время парада игроки «Питтсбурга» неоднократно спрыгивали с машины к болельщикам, фотографировались с ними, общались и оставляли автографы. А Сидни Кросби подбегал к толпе с Кубком Стэнли, позволяя фанатам потрогать трофей.

«This is something you're never going to forget.»



It was one wild day at the @penguins' #StanleyCup victory parade. pic.twitter.com/DcAhvABBW3