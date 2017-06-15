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Чемпионский парад «Пингвинз» собрал 650 тысяч человек в Питтсбурге (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В среду в Питтсбурге состоялся чемпионский парад «Пингвинз» по случаю их победы в Кубке Стэнли.

По официальным данным на улицы города поприветствовать команду вышли 650 тысяч человек, что на 200 тысяч больше прошлогоднего чемпионского парада.

Стоит отметить, что прямо во время парада игроки «Питтсбурга» неоднократно спрыгивали с машины к болельщикам, фотографировались с ними, общались и оставляли автографы. А Сидни Кросби подбегал к толпе с Кубком Стэнли, позволяя фанатам потрогать трофей.

Напомним, «Пингвинз» в финальной серии обыграли «Нэшвилл» (4-2) и в пятый раз в истории, и во второй раз кряду завоевали этот трофей.

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