Чемпионский парад «Пингвинз» собрал 650 тысяч человек в Питтсбурге (видео)
В среду в Питтсбурге состоялся чемпионский парад «Пингвинз»
по случаю их победы в Кубке Стэнли.
По официальным данным на улицы города поприветствовать команду вышли 650 тысяч человек, что на 200 тысяч больше прошлогоднего чемпионского парада.
What a showing from the city of Pittsburgh, you're the best! pic.twitter.com/3PTdH4bYOk— Ian Cole (@ICole28) 14 июня 2017 г.
Стоит отметить, что прямо во время парада игроки «Питтсбурга» неоднократно спрыгивали с машины к болельщикам, фотографировались с ними, общались и оставляли автографы. А Сидни Кросби подбегал к толпе с Кубком Стэнли, позволяя фанатам потрогать трофей.
«This is something you're never going to forget.»— NHL (@NHL) 14 июня 2017 г.
It was one wild day at the @penguins' #StanleyCup victory parade. pic.twitter.com/DcAhvABBW3
Напомним, «Пингвинз» в финальной серии обыграли «Нэшвилл»
(4-2) и в пятый раз в истории, и во второй раз кряду завоевали этот трофей.