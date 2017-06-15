Тони Шуньич: Уверен, что сделал правильный выбор, приняв предложение «Динамо»
Источник: ФК «Динамо» (Москва)Комментарии
Бывший защитник «Кубани» Тони Шуньич прокомментировал свой переход в московское «Динамо».
- У меня остались отличные воспоминания от выступления в российской премьер-лиге, здесь очень острое соперничество, нет проходных матчей, с удовольствием возвращаюсь в ваш чемпионат, - сказал игрок. - В России в следующем году пройдет чемпионат мира, к нему возводятся новые стадионы, что еще лучше скажется на имидже РФПЛ. «Динамо» - один из самых известных клубов страны, уверен, что сделал правильный выбор, приняв предложение. Благодарен руководителям «Динамо» за оказанное мне доверие, сделаю все возможное, чтобы проявить себя с самой лучшей стороны, радовать болельщиков своей игрой.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически