Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Иран- : -США
Волейбол  Польша- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тони Шуньич: Уверен, что сделал правильный выбор, приняв предложение «Динамо»

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Бывший защитник «Кубани» Тони Шуньич прокомментировал свой переход в московское «Динамо».

- У меня остались отличные воспоминания от выступления в российской премьер-лиге, здесь очень острое соперничество, нет проходных матчей, с удовольствием возвращаюсь в ваш чемпионат, - сказал игрок. - В России в следующем году пройдет чемпионат мира, к нему возводятся новые стадионы, что еще лучше скажется на имидже РФПЛ. «Динамо» - один из самых известных клубов страны, уверен, что сделал правильный выбор, приняв предложение. Благодарен руководителям «Динамо» за оказанное мне доверие, сделаю все возможное, чтобы проявить себя с самой лучшей стороны, радовать болельщиков своей игрой.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Барселона» выкупила у «Флуминенсе» права на МарлонаБразильский защитник «Флуминенсе» Марлон, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды в «Барселоне», стал игроком каталонского клуба, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.«Динамо» подтвердило переход ШуньичаМосковское «Динамо» на своем официальном сайте подтвердило переход в стан бело-голубых защитника Тони Шуньича.12-летний болельщик принял участие в тренировке «Амкара»12-летний болельщик принял участие в тренировке «Амкара»12-летний болельщик «Амкара» Денис Татевян, который находится на лечении в детской клинической больнице, сегодня посетил стадион «Звезда» и потренировался с вместе с командой, сообщает официальный сайт пермского клуба.Футболисты «Локомотива» на сборе в Австрии сыграют три матчаФутболисты московского «Локомотива» на сборе в австрийском городе Бад Кляйнкриххайм примут участие в трех матчах, сообщает официальный сайт железнодорожников.Бывший защитник «Кубани» Шуньич продолжит карьеру в «Динамо» (фото)Состав московского «Динамо» пополнит защитник Тони Шуньич, сообщил в своем инстаграме бывший игрок бело-голубых Йован Танасиевич.Марио Фернандес подписал пятилетний контракт с ЦСКАЗащитник московского ЦСКА Марио Фернандес продлил контракт с клубом, сообщил агент футболиста Жорже Машаду.Игорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛИгорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Тосно» на сборе в Подмосковье сыграет с питерским «Динамо», «Химками» и «Спартаком-2»Новичок РФПЛ – «Тосно» сыграет с санкт-петербургским «Динамо», подмосковными «Химками» и московским «Спартаком-2» на сборе в подмосковном Бору, сообщает официальный сайт футбольного клуба из Ленинградской области.Юрист Денисова: Игорь в «Зените»? Он видит свое будущее только в «Локомотиве»Михаил Прокопец, юрист полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к игроку.Вандерсон: Вариант с «Динамо» был самый интересный и конкретныйНападающий Вандерсон поделился ожиданиями от выступления за московское «Динамо».Вандерсон перешел в «Динамо» (фото)Московское «Динамо» подписало контракт с бразильским нападающим Вандерсоном, сообщается на официальном сайте бело-голубых.Алан Дзагоев приступил к тренировкам в общей группеНа проходящем в Австрии первом сборе ЦСКА полузащитник Алан Дзагоев тренировался в общей группе. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.Сергей Веденеев: Рынок российских игроков существует только для того, чтобы бороться с лимитомЧемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб.«Уфа» рассталась с вратарем Бородько«Уфа» расторгла контракт с вратарем Михаилом Бородько по обоюдному согласию сторон.Самый умный новичок «Зенита». Кто такой Далер Кузяев и почему он петербуржец?Самый умный новичок «Зенита». Кто такой Далер Кузяев и почему он петербуржец?Далер Кузяев родился в Оренбурге, играл в Петербурге всего год, но все равно входит в курс возвращения в «Зенит» своих. И это правильно.Дмитрий Булыкин: Первостепенная задача - налаживание работы с молодыми футболистами «Локомотива»Советник президента московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал о задачах, поставленных перед ним руководством клуба.«Манчестер Юнайтед» подписал четырехлетний контракт с защитником Линделефом«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с защитником «Бенфики» Виктором Линделефом, сообщается на официальном сайте английского клуба.Алексей Стрепетов: Кузяев очень прибавил за последние годыБывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб.«Зенит» предложил 20 миллионов евро за нападающего «Ривер Плейт»«Зенит» предложил 20 миллионов евро за переход 21-летнего нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси. Об этом сообщает AS.Российского боксера не пустили на Украину, «Динамо» останется в КХЛ и трансфер Медведева в «Локо». Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды.
Футбол
Алан Дзагоев приступил к тренировкам в общей группе
Плавание
Ефимова победила в Барселоне с лучшим результатом сезона на 100-метровке брассом
Бокс
Сергей Ковалев: Никто не хочет работать с Уордом, многие просили прикончить его
Футбол
«Манчестер Юнайтед» подписал четырехлетний контракт с защитником Линделефом
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Тони Шуньич
Тони Шуньичвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы