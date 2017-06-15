Бой Мэйвезер – Макгрегор состоится 26 августа
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Американский боксер,
12-кратный чемпион мира Флойд Мэйвезер и ирландский чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор
официально подтвердили дату своего поединка.
Бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе и пройдет по правилам бокса в весе до 69,85 кг.
Напомним, Мэйвезер на профессиональном ринге одержал 49
побед (26 – нокаутом) и не потерпел ни одного поражения, в активе ирландца 23
поединка, в которых он одержал 20 побед (17 – нокаутом) и потерпел три поражения.
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