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Бой Мэйвезер – Макгрегор состоится 26 августа

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский боксер, 12-кратный чемпион мира Флойд Мэйвезер и ирландский чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор официально подтвердили дату своего поединка.

Бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе и пройдет по правилам бокса в весе до 69,85 кг.

Напомним, Мэйвезер на профессиональном ринге одержал 49 побед (26 – нокаутом) и не потерпел ни одного поражения, в активе ирландца 23 поединка, в которых он одержал 20 побед (17 – нокаутом) и потерпел три поражения.

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