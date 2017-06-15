«Урал» презентовал игровую форму на сезон-2017/18
Источник: ФК «Урал»Комментарии
Фото: ФК «Урал»
Футбольный клуб «Урал» презентовал новую игровую форму на
предстоящий сезон-2017/18.
В презентации приняли участие капитан «Урала» Артем Фидлер,
нападающий Владимир Ильин, защитник Денис Кулаков, а также вратари Дмитрий
Арапов и Андрей Тимофеев.
Основная форма выполнена в традиционных для клуба
оранжево-черных цветах. Гостевые комплекты представлены белыми футболками с
оранжевыми и черными элементами дизайна. Один из комплектов вратарской формы
выполнен в бежевых тонах, а другой – в голубом цвете.
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