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«Урал» презентовал игровую форму на сезон-2017/18

Источник:  ФК «Урал»Комментарии
«Урал» презентовал игровую форму на сезон-2017/18
Фото: ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» презентовал новую игровую форму на предстоящий сезон-2017/18.

В презентации приняли участие капитан «Урала» Артем Фидлер, нападающий Владимир Ильин, защитник Денис Кулаков, а также вратари Дмитрий Арапов и Андрей Тимофеев.

Основная форма выполнена в традиционных для клуба оранжево-черных цветах. Гостевые комплекты представлены белыми футболками с оранжевыми и черными элементами дизайна. Один из комплектов вратарской формы выполнен в бежевых тонах, а другой – в голубом цвете.

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