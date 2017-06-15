Зураб Циклаури: Хочу принести извинения болельщикам за вылет «Крыльев» в ФНЛ
Источник: ФК «Крылья Советов»Комментарии
Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб
Циклаури принес извинения болельщикам за вылет команды в ФНЛ.
«В первую очередь хочу от себя лично, от клуба и команды
принести глубокие извинения болельщикам за произошедшее. Все переживают, я сам
долгие годы защищал цвета «Крыльев» и мне очень больно и горько.
Но произошло то, что произошло, и теперь нужно думать о том,
как выбираться из этой ситуации», - приводит слова Цикалури официальный сайт «Крыльев».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически