Зураб Циклаури: Хочу принести извинения болельщикам за вылет «Крыльев» в ФНЛ

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури принес извинения болельщикам за вылет команды в ФНЛ.

«В первую очередь хочу от себя лично, от клуба и команды принести глубокие извинения болельщикам за произошедшее. Все переживают, я сам долгие годы защищал цвета «Крыльев» и мне очень больно и горько.

Но произошло то, что произошло, и теперь нужно думать о том, как выбираться из этой ситуации», - приводит слова Цикалури официальный сайт «Крыльев».