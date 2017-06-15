«Томь» на первом сборе проведет три контрольные встречи
Источник: ФК «Томь»Комментарии
Футболисты «Томи» на первом сборе проведут три контрольные
встречи, сообщает официальный сайт томской команды.
В понедельник, 19 июня «Томь» на стадионе «Труд»
проведет контрольный матч с молодежной сборной Барнаула, составленной из
игроков ЛФЛ, руководимой Александром Суровцевым. 26 июняв Новосибирске на
клубной базе пройдет выездная товарищеская встреча с «Сибирью».
1 июля в Томске пройдет заключительная встреча сбора – ответный матч с командой из Новосибирска.
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