«Томь» на первом сборе проведет три контрольные встречи

Футболисты «Томи» на первом сборе проведут три контрольные встречи, сообщает официальный сайт томской команды.

В понедельник, 19 июня «Томь» на стадионе «Труд» проведет контрольный матч с молодежной сборной Барнаула, составленной из игроков ЛФЛ, руководимой Александром Суровцевым. 26 июняв Новосибирске на клубной базе пройдет выездная товарищеская встреча с «Сибирью».

1 июля в Томске пройдет заключительная встреча сбора – ответный матч с командой из Новосибирска.