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«Томь» на первом сборе проведет три контрольные встречи

Источник:  ФК «Томь»Комментарии

Футболисты «Томи» на первом сборе проведут три контрольные встречи, сообщает официальный сайт томской команды.

В понедельник, 19 июня  «Томь» на стадионе «Труд» проведет контрольный матч с молодежной сборной Барнаула, составленной из игроков ЛФЛ, руководимой Александром Суровцевым. 26 июняв Новосибирске на клубной базе пройдет выездная товарищеская встреча с «Сибирью».

1 июля в Томске пройдет заключительная встреча сбора – ответный матч с командой из Новосибирска. 

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