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Защитник «Енисея» Никита Чичерин продолжит карьеру в «Кубани»

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Защитник «Енисея» Никита Чичерин продолжит карьеру в «Кубани», сообщает официальный сайт красноярской команды.

«Енисей» сделал мне предложение о продлении соглашения, но я посовещался с семьей и решил продолжить карьеру в «Кубани». В Красноярске я провел отличный год, за что благодарен всем. Желаю команде удачи и новых побед», - заявил Чичерин.

Напомним, в минувшем сезоне 26-летний футболист принял участие в 41-м матче, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

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