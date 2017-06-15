Защитник «Енисея» Никита Чичерин продолжит карьеру в «Кубани», сообщает официальный сайт красноярской команды.

«Енисей» сделал мне предложение о продлении соглашения, но я посовещался с семьей и решил продолжить карьеру в «Кубани». В Красноярске я провел отличный год, за что благодарен всем. Желаю команде удачи и новых побед», - заявил Чичерин.

Напомним, в минувшем сезоне 26-летний футболист принял участие в 41-м матче, забил три мяча и отдал три результативные передачи.