Защитник «Енисея» Никита Чичерин продолжит карьеру в «Кубани»
Источник: ФК «Енисей»Комментарии
Защитник «Енисея» Никита Чичерин продолжит карьеру в
«Кубани», сообщает официальный сайт красноярской команды.
«Енисей» сделал мне предложение о продлении
соглашения, но я посовещался с семьей и решил продолжить карьеру в
«Кубани». В Красноярске я провел отличный год, за что благодарен
всем. Желаю команде удачи и новых побед», - заявил Чичерин.
Напомним, в минувшем сезоне 26-летний футболист принял
участие в 41-м матче, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
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