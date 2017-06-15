Владимир Касторнов: Нельзя забрасывать Шляпникова несвежими овощами

Агент и комментатор Владимир Касторнов рассказал о работе глвного тренера сборной России Сергея Шляпникова.

– Насколько долго такое качество игры будет терпеть руководство нашего волейбола?

– Вопрос не по адресу. Не знаю, какие существуют договоренности. Наверное, место Шляпникову доверили не с бухты-барахты. К этому делу подходили взвешенно и ответственно. Тренеру нужно дать достаточное время для решения задачи. Какое количество времени, и какие задачи ставились - мы не знаем. Если задача – готовить сборную к Олимпиаде, хорошо. Закроем глаза на все второстепенные турниры. Спросим с тренера по итогам Олимпиады через три года. Если задача выиграть чемпионат Европы или бороться за медали – вопрос можно ставить уже сейчас.

При этом ни в коем случае не надо запрессовывать тренера и дико его критиковать. Нужно делать грамотный взвешенный разбор того, что происходит, опираясь на факты. И никоим образом не забрасывать Шляпникова несвежими овощами. Тренер только-только пришел в сборную и его нужно поддержать.

