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Владимир Касторнов: Нельзя забрасывать Шляпникова несвежими овощами

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Агент и комментатор Владимир Касторнов рассказал о работе глвного тренера сборной России Сергея Шляпникова.

– Насколько долго такое качество игры будет терпеть руководство нашего волейбола?
– Вопрос не по адресу. Не знаю, какие существуют договоренности. Наверное, место Шляпникову доверили не с бухты-барахты. К этому делу подходили взвешенно и ответственно. Тренеру нужно дать достаточное время для решения задачи. Какое количество времени, и какие задачи ставились - мы не знаем. Если задача – готовить сборную к Олимпиаде, хорошо. Закроем глаза на все второстепенные турниры. Спросим с тренера по итогам Олимпиады через три года. Если задача выиграть чемпионат Европы или бороться за медали – вопрос можно ставить уже сейчас.

При этом ни в коем случае не надо запрессовывать тренера и дико его критиковать. Нужно делать грамотный взвешенный разбор того, что происходит, опираясь на факты. И никоим образом не забрасывать Шляпникова несвежими овощами. Тренер только-только пришел в сборную и его нужно поддержать.

Владимир Касторнов: Игра сборной России пока не выдерживает критики

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