Владимир Касторнов: Нельзя забрасывать Шляпникова несвежими овощами
Агент и комментатор Владимир Касторнов рассказал о работе глвного тренера сборной России Сергея Шляпникова.
– Насколько долго
такое качество игры будет терпеть руководство нашего волейбола?
– Вопрос не по адресу. Не знаю, какие существуют договоренности. Наверное, место Шляпникову доверили не с бухты-барахты. К этому делу подходили взвешенно и ответственно. Тренеру нужно дать достаточное время для решения задачи. Какое количество времени, и какие задачи ставились - мы не знаем. Если задача – готовить сборную к Олимпиаде, хорошо. Закроем глаза на все второстепенные турниры. Спросим с тренера по итогам Олимпиады через три года. Если задача выиграть чемпионат Европы или бороться за медали – вопрос можно ставить уже сейчас.
При этом ни в коем случае не надо запрессовывать тренера и дико
его критиковать. Нужно делать грамотный взвешенный разбор того, что происходит,
опираясь на факты. И никоим образом не забрасывать Шляпникова несвежими
овощами. Тренер только-только пришел в сборную и его нужно поддержать.
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