Сергей Ковалев: Уорд арендовал мои пояса на Рождество. Рождество закончилось

Россиянин Сергей Ковалев дал интервью телеканалу HBO накануне своего титульного боя с Андре Уордом.

– Знаете, я был разочарован поединком уже с середины боя. Потому что у меня закончились силы, закончилась энергия. Я не мог делать то, что я должен был делать. Этим я был расстроен во время боя, а после него я понимал, что это было не лучшее мое выступление. Я просто дал судьям повод, и они этим воспользовались.

– Мы снова в Лас-Вегасе. И снова три американских судьи будут обслуживать бой. Значит, вы не должны давать им повода. Вы планируете закончить бой нокаутом?

– Конечно, я воспользуюсь моментом, если у меня будет стопроцентная гарантия завершить бой досрочно и победить его.

– Последние шесть месяцев вам пришлось смотреть на Андре Уорда. Размышляли над этим? Хотите вернуть свои пояса назад?

– Да. Я действительно этой возможности. Хочу сказать большое спасибо всем друзьям, которые меня поддержали. Их поддержка помогает мне. Уорд арендовал мои пояса на Рождество, но Рождество уже давно закончилось. Сейчас время вернуть пояса обратно.

– Что мы увидим в субботу вечером?

– Бой? Войну. Да, войну.

Напомним, что предыдущая встреча россиянина и Уорда закончилась победой американца единогласным судейским решением. Все трое судей поставили счет 114-113 в пользу Уорда. Второй пройдет 18 июня в 06:00 мск.