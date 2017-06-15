Валттери Боттас: Надеюсь остаться в «Мерседесе» на следующий сезон
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что хотел бы
остаться в команде на следующий сезон.
«Конечно, я надеюсь остаться в «Мерседесе». Но пока что слишком рано говорить об этом. Сейчас я занят тем, чтобы качественно выполнять свою работу изо дня в день, из гонки в гонку. Я стараюсь концентрироваться на настоящем, а не на будущем», - приводит слова Боттаса Autosport.com.ru.
Напомним, после семи гонок текущего сезона Валттери занимает третье место, имея в активе 93 очка.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически