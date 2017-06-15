Валттери Боттас: Надеюсь остаться в «Мерседесе» на следующий сезон

Майк Гаскойн: Все выглядит так, будто «Макларен» уже принял решение о расставании с «Хондой»

Бывший технический директор «Тойоты», «Джордана» и «Рено» Майк Гаскойн считает, что руководство «Макларена» уже приняло решение прекратить сотрудничество с «Хондой», которая является поставщиком двигателей для британской команды.