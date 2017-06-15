«Ростов» и «Зенит» достигли договоренности по трансферу Юсупова
Источник: «Фонтанка»Комментарии
Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов может продолжить карьеру
в «Ростове», сообщает «Фонтанка».
По информации издания, клубы уже достигли договоренности, но
переход осложняется тем, что новый главный тренер команды из Санкт-Петербурга наложил
вето на трансферы после того, как сорвался переход в «Зенит» португальского
нападающего «Порту» Андреа Силвы.
Напомним, Юсупов переехал в Северную столицу летом 2015 года
из московского «Динамо». В минувшем сезоне 27-летний футболист принял участие в
21-м матче «Зенита», забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
По данным авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 3 миллиона евро, а его контракт с командой из Петербурга рассчитан до лета 2019 года.
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