«Ростов» и «Зенит» достигли договоренности по трансферу Юсупова

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов может продолжить карьеру в «Ростове», сообщает «Фонтанка».

По информации издания, клубы уже достигли договоренности, но переход осложняется тем, что новый главный тренер команды из Санкт-Петербурга наложил вето на трансферы после того, как сорвался переход в «Зенит» португальского нападающего «Порту» Андреа Силвы.

Напомним, Юсупов переехал в Северную столицу летом 2015 года из московского «Динамо». В минувшем сезоне 27-летний футболист принял участие в 21-м матче «Зенита», забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

По данным авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 3 миллиона евро, а его контракт с командой из Петербурга рассчитан до лета 2019 года.

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