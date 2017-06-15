Валентина Родионенко: Мустафина несколько дней назад родила дочку
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике
Валентина Родионенко сообщила, что у двукратной олимпийской чемпионки Алии
Мустафиной родилась дочка.
«Алия несколько дней назад родила здоровую
девочку», - сказала Родионенко «Р-Спорту».
Напомним, Мустафина в ноябре минувшего года вышла замуж за
российского бобслеиста Алексея Зайцева, а в январе стало известно, что пара
ждет первенца.
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