Валентина Родионенко: Мустафина несколько дней назад родила дочку

Алия Мустафина: То, что со мной сейчас происходит – временная пауза, я еще не ушла навсегда

Двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы Алия Мустафина рассказала о своих планах на будущее.