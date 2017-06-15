«Форс Индия» может сменить название

Владелец «Форс Индии» Виджей Малья заявил, что гоночная команда может сменить название на более привлекательное для спонсоров.

«Если мы действительно прогрессируем, что видно по результатам, и привлекаем все большее количество международных спонсоров – жаль, что среди них мало индийских – мы можем рассмотреть вариант с переименованием команды. Это позволит сделать ее более международной. Кое-кто считает, что само название «Форс Индия» является ограничением с психологической точки зрения.

На протяжении последних лет все знают о том, что Индия и я не являемся лучшими друзьями. Это ни для кого не секрет. Но потенциальное переименование команды связано исключительно со спонсорским вопросом», - приводит слова Мальи Autosport.com.ru.