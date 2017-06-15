«Форс Индия» может сменить название
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Владелец «Форс Индии» Виджей Малья заявил, что гоночная
команда может сменить название на более привлекательное для спонсоров.
«Если мы действительно прогрессируем, что видно по
результатам, и привлекаем все большее количество международных спонсоров –
жаль, что среди них мало индийских – мы можем рассмотреть вариант с
переименованием команды. Это позволит сделать ее более международной. Кое-кто
считает, что само название «Форс Индия» является ограничением с психологической
точки зрения.
На протяжении последних лет все знают о том, что Индия и я
не являемся лучшими друзьями. Это ни для кого не секрет. Но потенциальное
переименование команды связано исключительно со спонсорским вопросом», -
приводит слова Мальи Autosport.com.ru.
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