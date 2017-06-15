Гоффен пропустит Уимблдон из-за травмы ноги
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бельгийский теннисист Давид Гоффен, занимающий 13-е место в рейтинге ATP, пропустит престижный турнир Уимблдон из-за травмы ноги, которую он получил в матче «Ролан Гаррос» против Орасио Себальоса.
«Привет, ребята. Я очень сожалею, но должен сообщить, что не
сыграю на Уимблдоне в этом году. Восстановление идет хорошо, доктора настроены
позитивно, но мне просто не хватит времени на подготовку к турниру, а я хотел
бы быть готов на все 100 %. Не дождусь возвращения на корт», - написал Гоффен в
твиттере.
14 июня 2017 г.
Стоит отметить, что ранее российская теннисистка Мария
Шарапова также сообщила, что из-за травмы пропустит турнир в Бирмингеме и
Уимблдон.
Напомним, Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.
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