Гоффен пропустит Уимблдон из-за травмы ноги

Бельгийский теннисист Давид Гоффен, занимающий 13-е место в рейтинге ATP, пропустит престижный турнир Уимблдон из-за травмы ноги, которую он получил в матче «Ролан Гаррос» против Орасио Себальоса.

«Привет, ребята. Я очень сожалею, но должен сообщить, что не сыграю на Уимблдоне в этом году. Восстановление идет хорошо, доктора настроены позитивно, но мне просто не хватит времени на подготовку к турниру, а я хотел бы быть готов на все 100 %. Не дождусь возвращения на корт», - написал Гоффен в твиттере.



Стоит отметить, что ранее российская теннисистка Мария Шарапова также сообщила, что из-за травмы пропустит турнир в Бирмингеме и Уимблдон.

Напомним, Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.