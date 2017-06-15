Дэйна Уайт: Конор на 100% уверен, что отправит Флойда в нокаут

Глава UFC Дэйна Уайт поделился своими ожиданиями от боя между Флойдом М1йвезером и чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором.

«Когда я говорил с Конором, он был на сто процентов уверен, что отправит Флойда Мэйвезера в нокаут. Но это тот случай, когда ты совершенно не знаешь, что может произойти.

Конор Макгрегор больше, сильнее, но Мэйвезер крепок и является одним из лучших. Конор — на сто процентов лучший в смешанных боевых искусствах, а Мэйвезер — на сто процентов лучший боксер. Но что я давно перестал делать – так это сомневаться в Коноре Макгрегоре», – цитирует Уайта Газета.Ru.

Напомним, поединок Мэйвезер – Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.