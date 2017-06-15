Дэйна Уайт: Конор на 100% уверен, что отправит Флойда в нокаут
Источник: Газета.RuКомментарии
Глава UFC Дэйна Уайт поделился своими ожиданиями от боя
между Флойдом М1йвезером и чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором.
«Когда я говорил с Конором, он был на сто процентов уверен,
что отправит Флойда Мэйвезера в нокаут. Но это тот случай, когда ты совершенно
не знаешь, что может произойти.
Конор Макгрегор больше, сильнее, но Мэйвезер крепок и
является одним из лучших. Конор — на сто процентов лучший в смешанных боевых
искусствах, а Мэйвезер — на сто процентов лучший боксер. Но что я давно
перестал делать – так это сомневаться в Коноре Макгрегоре», – цитирует Уайта Газета.Ru.
Напомним, поединок
Мэйвезер – Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.
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