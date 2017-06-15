Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Иран- : -США
Волейбол  Польша- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дэйна Уайт: Конор на 100% уверен, что отправит Флойда в нокаут

Источник:  Газета.RuКомментарии

Глава UFC Дэйна Уайт поделился своими ожиданиями от боя между Флойдом М1йвезером и чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором.

«Когда я говорил с Конором, он был на сто процентов уверен, что отправит Флойда Мэйвезера в нокаут. Но это тот случай, когда ты совершенно не знаешь, что может произойти.

Конор Макгрегор больше, сильнее, но Мэйвезер крепок и является одним из лучших. Конор — на сто процентов лучший в смешанных боевых искусствах, а Мэйвезер — на сто процентов лучший боксер. Но что я давно перестал делать – так это сомневаться в Коноре Макгрегоре», – цитирует Уайта Газета.Ru.

Напомним, поединок  Мэйвезер – Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бой Мэйвезер – Макгрегор состоится 26 августаАмериканский боксер, 12-кратный чемпион мира Флойд Мэйвезер и ирландский чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор официально подтвердили дату своего поединка.Рой Джонс-младший: Не могу себе представить победу Макгрегора над Мэйвезером в боксерском поединкеЭкс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший поделился мнением о возможном поединке Флойда Мэйвезера с Конором Макгрегором.Геннадий Головкин: Поведение Альвареса – показуха для девочекГеннадий Головкин: Поведение Альвареса – показуха для девочекЧемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин рассказал о предстоящем поединке с Саулем Альваресом.ММА обгоняет бокс. Конор Макгрегор – 24-й в списке ForbesММА обгоняет бокс. Конор Макгрегор – 24-й в списке ForbesИрландский боец смешанного стиля, чемпион UFC Конор Макгрегор попал в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов.Майк Тайсон: В бою с Мэйвезером Макгрегор будет выглядеть нелепоЭкс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался о возможном поединке чемпиона UFC Конора Макгрегора с непобедимым американским боксером Флойдом Мэйвезером.Макс Холлоуэй: Пусть теперь Макгрегор умоляет о бое со мнойНовый чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй заявил, что не станет упрашивать о поединке чемпиона легкой категории Конора Макгрегора.Комбаров может не сыграть с Венгрией, Туран перейдет в «Арсенал». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Майк Тайсон: У Макгрегора не будет шансов против МейвезераБывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон выразил мнение, что боец UFC Конор Макгрегор не сможет навязать борьбу Флойду Мейвезеру.Майк Тайсон: В боксерском поединке Макгрегор будет выглядеть посмешищем против МэйвезераЭкс-чемпион по боксу Майк Тайсон высказался о возможном бое между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Флойдом Мэйвезером. Он считает, что по правилам бокса у Макгрегора нет шансов.Макгрегор купил яхту за три миллиона долларов и назвал ее в честь пособия по безработицеИрландский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор приобрел яхту ценой в три миллиона долларов.Президент WBA: Бой Макгрегора и Мэйвезера возможен только как выставочный, мы в этом не участвуемПрезидент WBA Джилберто Хесус Мендоса высказался о возможном бое между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Флойдом Мэйвезером.Миочич вслед за Макгрегором хочет провести боксерский поединок с ДжошуаЧемпион UFC в тяжелой весовой категории Стипе Миочич выразил желание провести поединок с британским боксером Энтони Джошуа, который недавно одолел Владимир Кличко из Украины.Конор Макгрегор: Флойд, подпиши контракт, покажи, что ты не треплоИрландский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор призвал американского боксера Флойда Мэйвезера поставить подпись в контракте.Флойд Мэйвезер-младший: Я легко побил бы Головкина даже сейчасЭкс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший заявил, что он даже сейчас смог бы победить действующего чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина.Канада вышла на Россию, шведы – на финнов, а Ломбертс прощается с «Зенитом». Главные новости утраКанада вышла на Россию, шведы – на финнов, а Ломбертс прощается с «Зенитом». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Мэйвезер отказался комментировать подписание контракта на бой с МакгрегоромАмериканский боксер Флойд Мэйвезер-младший демонстративно проигнорировал вопрос журналистов о том, что думает по поводу подписания звездой ММА Конором Макгрегором контракта на поединок с ним.Мэйвезер – Макгрегор. Осталось поставить одну подпись в контрактеМэйвезер – Макгрегор. Осталось поставить одну подпись в контрактеБоксерский поединок чемпиона UFC Конора Макгрегора и Флойда Мэйвезера год назад был мечтой многих фанатов единоборств.Макгрегор подписал контракт на бой с МэйвезеромГлава UFC Дэйна Уайт рассказал, как обстоят дела с организацией поединка между бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и непобежденным американским боксером Флойдом Мэйвезером.Известный боксер Томас Дулорме подрабатывает таксистом в СШАНаходящийся на контракте у компании Mayweather Promotions экс-претендент на титул чемпиона мира 27-летний пуэрториканец Томас Дулорме вынужден подрабатывать таксистом.В UFC объявили об отмене боя Биспинг – Сен-ПьерГлава UFC Дэна Уайт сообщил, что бой между чемпионом организации в среднем весе Майклом Биспингом и Жоржем Сен-Пьером, который планировалось провести в июле, не состоится.
Футбол
«Динамо» подтвердило переход Шуньича
Футбол
Марио Фернандес подписал пятилетний контракт с ЦСКА
Футбол
«Саутгемптон» уволил Пюэля с поста главного тренера
Киберспорт
Промес и Жулиано – лучшие игроки команды сезона РФПЛ в FIFA 17
все новости
Дэйна Уайт
Дэйна Уайтвсе новости
Флойд Мэйвезер
Флойд Мэйвезервсе новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости