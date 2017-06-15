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Мария Шарапова получила приглашение на турнир в Стэнфорде

Источник:  ТАССКомментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова получила приглашение на турнир, который пройдет в американском Стэнфорде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

«Я рада, что снова выступлю на турнире в Стэнфорде. Хочу поблагодарить организаторов турнира за предоставленную мне возможность играть», - поделилась впечатлениями Шарапова.

Стоит отметить, что из-за травмы Мария пропустит Уимблдон и турнир в Бирмингеме.

Напомним, турнир в Стэнфорде пройдет с 31 июля по 6 августа. Ранее Шарапова выступала на этом турнире три раза и однажды смогла дойти до финала, но в решающем матче в 2010 году уступила Виктории Азаренко.

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