Мария Шарапова получила приглашение на турнир в Стэнфорде
Источник: ТАССКомментарии
Российская теннисистка Мария Шарапова получила приглашение
на турнир, который пройдет в американском Стэнфорде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.
«Я рада, что снова выступлю на турнире в Стэнфорде.
Хочу поблагодарить организаторов турнира за предоставленную мне возможность
играть», - поделилась впечатлениями Шарапова.
Стоит отметить, что из-за травмы Мария пропустит Уимблдон и
турнир в Бирмингеме.
Напомним, турнир в Стэнфорде пройдет с 31 июля по 6 августа.
Ранее Шарапова выступала на этом турнире три раза и однажды смогла дойти до
финала, но в решающем матче в 2010 году уступила Виктории Азаренко.
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