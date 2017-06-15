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Подробности поединка Мэйвезер – Макгрегор, невероятный парад «Питтсбурга» и покупки «Локо» и «Динамо». Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.

Американский боксер Флойд Мэйвезер и ирландский чемпион UFC Конор Макгрегор проведут поединок 26 августа в Лас-Вегасе.

Московское «Динамо» пополнилось сразу двумя футболистами: Из «Краснодара» перешел Вандерсон, а вторым новичком стал защитник «Штутгарта» Тони Шуньич.

Игрок ЦСКА Марио Фернандес подписал пятилетний контракт с армейским клубом.

Голкипер «Ростова» Никита Медведев стал игроком столичного «Локомотива». 

«Ростов» и «Зенит» достигли договоренности по трансферу Юсупова.

«Саутгемптон» отправил в отставку своего главного тренера Клода Пюэля.

Новый наставник «Халл Сити» Леонид Слуцкий на английском языке обратился к болельщикам клуба с просьбой поддержать команду в следующем сезоне.

Российская пловчиха Юлия Ефимова победила на стометровке брассом на этапе серии международных турниров в Барселоне.

Мария Шарапова получила приглашение на турнир в Стэнфорде.

Квинси Промес и Жулиано стали лучшими игроками команды сезона РФПЛ в FIFA 17.

Видео дня: Чемпионский парад «Питтсбурга» собрал 650 тысяч человек

Цитата дня: «Уорд арендовал мои пояса на Рождество. Рождество закончилось», - Сергей Ковалев.

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