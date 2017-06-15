Подробности поединка Мэйвезер – Макгрегор, невероятный парад «Питтсбурга» и покупки «Локо» и «Динамо». Главные новости утра

«Саутгемптон» расторг контракт с главным тренером Клодом Пюэлем. Информацию об этом подтвердил официальный сайт клуба.

«Саутгемптон» подтвердил увольнение Пюэля «Саутгемптон» расторг контракт с главным тренером Клодом Пюэлем. Информацию об этом подтвердил официальный сайт клуба.

Российская теннисистка Мария Шарапова получила приглашение на турнир, который пройдет в американском Стэнфорде, сообщает ТАСС.

Мария Шарапова получила приглашение на турнир в Стэнфорде

Мария Шарапова получила приглашение на турнир в Стэнфорде Российская теннисистка Мария Шарапова получила приглашение на турнир, который пройдет в американском Стэнфорде, сообщает ТАСС.

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов может продолжить карьеру в «Ростове», сообщает «Фонтанка».

«Ростов» и «Зенит» достигли договоренности по трансферу Юсупова

«Ростов» и «Зенит» достигли договоренности по трансферу Юсупова Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов может продолжить карьеру в «Ростове», сообщает «Фонтанка».

Защитник «Енисея» Никита Чичерин продолжит карьеру в «Кубани» Защитник «Енисея» Никита Чичерин продолжит карьеру в «Кубани», сообщает официальный сайт красноярской команды.

«Урал» презентовал игровую форму на сезон-2017/18 Футбольный клуб «Урал» презентовал новую игровую форму на предстоящий сезон-2017/18.

Тони Шуньич: Уверен, что сделал правильный выбор, приняв предложение «Динамо» Бывший защитник «Кубани» Тони Шуньич прокомментировал свой переход в московское «Динамо».

В среду в Питтсбурге состоялся чемпионский парад «Пингвинз» по случаю их победы в Кубке Стэнли.

Чемпионский парад «Пингвинз» собрал 650 тысяч человек в Питтсбурге (видео)

Чемпионский парад «Пингвинз» собрал 650 тысяч человек в Питтсбурге (видео) В среду в Питтсбурге состоялся чемпионский парад «Пингвинз» по случаю их победы в Кубке Стэнли.

Бразильский защитник «Флуминенсе» Марлон, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды в «Барселоне», стал игроком каталонского клуба, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

«Барселона» выкупила у «Флуминенсе» права на Марлона

«Барселона» выкупила у «Флуминенсе» права на Марлона Бразильский защитник «Флуминенсе» Марлон, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды в «Барселоне», стал игроком каталонского клуба, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

Московское «Динамо» на своем официальном сайте подтвердило переход в стан бело-голубых защитника Тони Шуньича.

«Динамо» подтвердило переход Шуньича Московское «Динамо» на своем официальном сайте подтвердило переход в стан бело-голубых защитника Тони Шуньича.

12-летний болельщик «Амкара» Денис Татевян, который находится на лечении в детской клинической больнице, сегодня посетил стадион «Звезда» и потренировался с вместе с командой, сообщает официальный сайт пермского клуба.

12-летний болельщик принял участие в тренировке «Амкара» 12-летний болельщик «Амкара» Денис Татевян, который находится на лечении в детской клинической больнице, сегодня посетил стадион «Звезда» и потренировался с вместе с командой, сообщает официальный сайт пермского клуба.

Футболисты московского «Локомотива» на сборе в австрийском городе Бад Кляйнкриххайм примут участие в трех матчах, сообщает официальный сайт железнодорожников.

Футболисты «Локомотива» на сборе в Австрии сыграют три матча

Футболисты «Локомотива» на сборе в Австрии сыграют три матча Футболисты московского «Локомотива» на сборе в австрийском городе Бад Кляйнкриххайм примут участие в трех матчах, сообщает официальный сайт железнодорожников.

Бывший защитник «Кубани» Шуньич продолжит карьеру в «Динамо» (фото) Состав московского «Динамо» пополнит защитник Тони Шуньич, сообщил в своем инстаграме бывший игрок бело-голубых Йован Танасиевич.

Марио Фернандес подписал пятилетний контракт с ЦСКА Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес продлил контракт с клубом, сообщил агент футболиста Жорже Машаду.

«Саутгемптон» уволил Пюэля с поста главного тренера «Саутгемптон» расторг контракт с главным тренером Клодом Пюэлем, сообщает BBC Sport.

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Игорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.