«Саутгемптон» подтвердил увольнение Пюэля
Источник: ФК «Саутгемптон»Комментарии
«Саутгемптон»
расторг контракт с главным тренером Клодом Пюэлем. Информацию об этом
подтвердил официальный сайт клуба.
В официальном заявлении клуб поблагодарил Пюэля за работу и пожелал успеха в дальнейшей карьере. 55-летний французский специалист возглавлял «святых» с июня прошлого года, придя на смену Рональду Куману.
В минувшем сезоне «Саутгемптон» занял в английской премьер-лиге восьмое
место. Команда также вышла в финал Кубка английской лиги, в котором уступила
«Манчестер Юнайтед».
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