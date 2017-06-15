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«Саутгемптон» подтвердил увольнение Пюэля

Источник:  ФК «Саутгемптон»Комментарии

«Саутгемптон» расторг контракт с главным тренером Клодом Пюэлем. Информацию об этом подтвердил официальный сайт клуба.

В официальном заявлении клуб поблагодарил Пюэля за работу и пожелал успеха в дальнейшей карьере. 55-летний французский специалист возглавлял «святых» с июня прошлого года, придя на смену Рональду Куману.

В минувшем сезоне «Саутгемптон» занял в английской премьер-лиге восьмое место. Команда также вышла в финал Кубка английской лиги, в котором уступила «Манчестер Юнайтед».

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