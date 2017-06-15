Кубок конфедераций-2017 не будет транслироваться на территории Украины
Источник: «Футбол 24»Комментарии
В Украине не будут
транслироваться матчи Кубка конфедераций-2017. Напомним, что турнир пройдет в
России.
По поводу трансляции матчей сайт «Футбол 24» обратился в пресс-службу ФИФА.
«На время ответа EBU (Европейский вещательный
союз), который владеет правами показа Кубка Конфедераций ФИФА, не реализовал их
в Украине. Что касается телевизионных прав на чемпионат мира-2018, они были
предоставлены НТКУ (Национальной телекомпании
Украины)», - заявили в пресс-службе.
Ранее председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в категорической форме заявлял, что не будет транслировать ЧМ-2018 в России даже под угрозой увольнения. При этом есть вероятность, что права на турнир будут переданы другому вещателю.
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