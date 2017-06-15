Кубок конфедераций-2017 не будет транслироваться на территории Украины

В Украине не будут транслироваться матчи Кубка конфедераций-2017. Напомним, что турнир пройдет в России.

По поводу трансляции матчей сайт «Футбол 24» обратился в пресс-службу ФИФА.

«На время ответа EBU (Европейский вещательный союз), который владеет правами показа Кубка Конфедераций ФИФА, не реализовал их в Украине. Что касается телевизионных прав на чемпионат мира-2018, они были предоставлены НТКУ (Национальной телекомпании Украины)», - заявили в пресс-службе.

Ранее председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в категорической форме заявлял, что не будет транслировать ЧМ-2018 в России даже под угрозой увольнения. При этом есть вероятность, что права на турнир будут переданы другому вещателю.