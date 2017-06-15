Федерация бокса Украины: Если со стороны российской делегации были правонарушения, то решение о въезде не в нашей компетенции
Федерация
бокса Украины прокомментировала недопуск части российской делегации на
территорию Украины.
«Вопросам пропуска иностранных граждан на территорию Украины
занимается государственная пограничная служба Украины.
Опираясь на постановление № 367 «Об утверждении Порядка въезда
на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», было принято
решение о недопуске части делегации команды России на территорию Украины
Федерация бокса Украины выступает за соблюдение спортивного
принципа, но если со стороны представителей российской делегации были
правонарушения, то решение о въезде не в нашей компетенции.
Все документы по составу российской делегации мы вовремя
предоставили в соответствующие органы, которые принимают решение о допуске.
Всего было недопущено девять человек, и сейчас речь идет о замене
российского спортсмена в категории до 81 кг», – цитирует ФБУ Tribuna.com со ссылкой на пресс-службу федерации.
Напомним, российскому боксеру Георгию Кушиташвили,
направлявшемуся в Харьков на чемпионат Европы, а также пресс-атташе Федерации
бокса России Владе Романовой, двум журналистам и нескольким российским
болельщикам в составе делегации было отказано во въезде на территорию Украины.