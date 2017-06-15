Федерация бокса Украины: Если со стороны российской делегации были правонарушения, то решение о въезде не в нашей компетенции

Федерация бокса Украины прокомментировала недопуск части российской делегации на территорию Украины.

«Вопросам пропуска иностранных граждан на территорию Украины занимается государственная пограничная служба Украины.

Опираясь на постановление № 367 «Об утверждении Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», было принято решение о недопуске части делегации команды России на территорию Украины

Федерация бокса Украины выступает за соблюдение спортивного принципа, но если со стороны представителей российской делегации были правонарушения, то решение о въезде не в нашей компетенции.

Все документы по составу российской делегации мы вовремя предоставили в соответствующие органы, которые принимают решение о допуске.

Всего было недопущено девять человек, и сейчас речь идет о замене российского спортсмена в категории до 81 кг», – цитирует ФБУ Tribuna.com со ссылкой на пресс-службу федерации.

Напомним, российскому боксеру Георгию Кушиташвили, направлявшемуся в Харьков на чемпионат Европы, а также пресс-атташе Федерации бокса России Владе Романовой, двум журналистам и нескольким российским болельщикам в составе делегации было отказано во въезде на территорию Украины.