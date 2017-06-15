Джон Уотсон: У Алонсо мало вариантов на сезон-2018
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Экс-пилот Формулы-1 Джон Уотсон
считает, что если Фернандо Алонсо покинет «Макларен», ему будет непросто
получить в свое распоряжение конкурентоспособную машину на сезон 2018 года.
«Насколько
терпеливым должен быть Алонсо? И если он захочет уйти, куда ему податься? У
него немного вариантов. Одно место может освободиться в «Рено», однако они уже сказали, что
в ближайшие два года не смогут дать Фернандо машину, которая будет соответствовать его статусу», - цитирует
Уотсона Autosport.
В текущем
сезоне Фернандо Алонсо пока не набрал ни одного очка.
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