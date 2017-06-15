Виджей Малья: Пусть Перес и Окон борются между собой. Главное, чтоб не совершали глупостей

Совладелец «Форс Индии» Виджей Малья считает, что на Гран-при Канады между Серхио Пересом и Эстебаном Оконом не произошло ничего серьезного.

Напомним, мексиканский гонщик отказался пропускать своего напарника вперед, чтобы тот за счет более свежих шин попробовал обогнать Даниэля Риккардо в сражении за подиум. Перес всеми возможными способами пытался удержать Окона за спиной, и после финиша француз сказал, что это было нечестно.

«Пусть наши гонщики борются между собой. Главное, чтобы они не совершали глупостей. Это позволит команде добиваться лучших результатов. Я очень рад, что сейчас мы находимся в таком привилегированном положении, когда обсуждается вопрос использования командной тактики», - цитирует Малью Autosport.