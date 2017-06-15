Виджей Малья: Пусть Перес и Окон борются между собой. Главное, чтоб не совершали глупостей
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Совладелец «Форс Индии» Виджей
Малья считает, что на Гран-при Канады между Серхио Пересом и Эстебаном Оконом
не произошло ничего серьезного.
Напомним,
мексиканский гонщик отказался пропускать своего напарника вперед, чтобы тот за
счет более свежих шин попробовал обогнать Даниэля Риккардо в сражении за
подиум. Перес всеми возможными способами пытался удержать Окона за спиной, и
после финиша француз сказал, что это было нечестно.
«Пусть наши
гонщики борются между собой. Главное, чтобы они не совершали глупостей. Это
позволит команде добиваться лучших результатов. Я очень рад, что сейчас мы
находимся в таком привилегированном положении, когда обсуждается вопрос
использования командной тактики», - цитирует Малью Autosport.
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