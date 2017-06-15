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«Локомотив» поборется с «Зенитом» за Дриусси

Источник:  TyC SportsКомментарии

«Локомотив» претендует на форварда «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси. Об этом сообщает аргентинский сайт TYC Sports.

Сообщается, что клуб готов заплатить 15 миллионов евро за игрока. Именно такая сумма прописана у него в контракте. Ранее также сообщалось, что на 21-летнего форварда претендует «Зенит», который готов заплатить за него 20 миллионов евро.

Дриусси выступает за «Ривер Плейт» с 2014 года. За это время форвард провел в составе команды 91 матч и записал на свой счет 25 голов. Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского нападающего в 8 миллионов евро. Текущий контракт Дриусси с «Ривер Плейт» рассчитан до 30 июня 2019 года.

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