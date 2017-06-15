«Локомотив» поборется с «Зенитом» за Дриусси

«Локомотив» претендует на форварда «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси. Об этом сообщает аргентинский сайт TYC Sports.

Сообщается, что клуб готов заплатить 15 миллионов евро за игрока. Именно такая сумма прописана у него в контракте. Ранее также сообщалось, что на 21-летнего форварда претендует «Зенит», который готов заплатить за него 20 миллионов евро.

Дриусси выступает за «Ривер Плейт» с 2014 года. За это время форвард провел в составе команды 91 матч и записал на свой счет 25 голов. Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского нападающего в 8 миллионов евро. Текущий контракт Дриусси с «Ривер Плейт» рассчитан до 30 июня 2019 года.

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