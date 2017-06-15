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Агент Мораты прибыл в Мадрид для оформления перехода в «МЮ»

Источник:  MarcaКомментарии

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората может в ближайшее время перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, агент игрока прибыл в Мадрид для того, чтобы оформить переход игрока в английский клуб. Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать игрока за 90 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 24-летний Альваро Мората провел 43 матча за «Реал» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.

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