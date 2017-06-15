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«Рома» отказалась продавать Маноласа и Паредеса в «Зенит»

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«Рома» отказалась от предложения «Зенита» по трансферу защитника Костаса Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Pagine Romaniste, «Зенит» предлагал за игроков 50 миллионов евро. «Рому» не устроило это предложение, они хотят получить за двух футболистов не менее 80 миллионов.

В прошедшем сезоне 22-летний Паредес провел 41 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает аргентинца в 11 миллионов евро.

26-летний Манолас в минувшем сезоне принял участие в 45-ти матчах, забил один гол и сделал три голевых паса. Трансферная стоимость греческого защитника составляет 30 миллионов евро.

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