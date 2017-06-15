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«Зенит» подписал контракт со своим воспитанником Богаевым, выступавшим за «Тосно»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Бывший защитник «Тосно» Дмитрий Богаев стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано на три года. Богаев – воспитанник «Зенита». В 2015 году он провел пять игр за сине-бело-голубых.

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Напомним, в сезоне-2016/17 защитник сыграл 24 матча в первенстве ФНЛ за «Тосно». 

Ранее состав петербургского клуба пополнил полузащитник «Ахмата» Далер Кузяев. 

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