«Зенит» подписал контракт со своим воспитанником Богаевым, выступавшим за «Тосно»
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Бывший защитник «Тосно»
Дмитрий Богаев стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт петербургского
клуба.
Соглашение с футболистом рассчитано на три года. Богаев –
воспитанник «Зенита». В 2015 году он провел пять игр за сине-бело-голубых.
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Напомним, в сезоне-2016/17 защитник сыграл 24 матча в первенстве ФНЛ за «Тосно».
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