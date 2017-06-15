«Зенит» отправился на сбор в Австрию без Дзюбы и Кержаковых
Тренерский штаб «Зенита»
назвал игроков, которые примут участие в первом тренировочном сборе команды в
Австрии.
Вратари: Юрий
Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Егор Бабурин, Никита Гойло;
Защитники:
Александр Анюков, Денис Терентьев, Иван Новосельцев, Доменико Кришито,
Бранислав Иванович, Никита Каккоев, Максим Карпов, Дмитрий Богаев, Данил
Круговой;
Полузащитники:
Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Йоан Молло,
Олег Шатов, Роберт Мак, Кирилл Капленко, Дмитрий Кириллов;
Нападающие: Александр Кокорин, Николай Прудников, Лука Джорджевич.
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Напомним, на первом сборе, который пройдет с 15 по 28 июня, команда проведет три товарищеских матча. Имена соперников неизвестны.
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