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«Зенит» отправился на сбор в Австрию без Дзюбы и Кержаковых

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» назвал игроков, которые примут участие в первом тренировочном сборе команды в Австрии.

Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Егор Бабурин, Никита Гойло;

Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Никита Каккоев, Максим Карпов, Дмитрий Богаев, Данил Круговой;

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Йоан Молло, Олег Шатов, Роберт Мак, Кирилл Капленко, Дмитрий Кириллов;

Нападающие: Александр Кокорин, Николай Прудников, Лука Джорджевич.

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Напомним, на первом сборе, который пройдет с 15 по 28 июня, команда проведет три товарищеских матча. Имена соперников неизвестны.

Новичок петербуржцев Далер Кузяев уже находится в Австрии, где присоединится к команде. Артем Дзюба пропустит сбор из-за восстановления после травмы.

Самый умный новичок «Зенита». Кто такой Далер Кузяев и почему он петербуржец?

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