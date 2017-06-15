Радулов готов подписать долгосрочный контракт с «Монреалем»

Нападающий Александр Радулов близок к подписанию долгосрочного контракта с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс».

По информации Sportsnet, Александр может заключить соглашение на 4–5 лет с зарплатой в размере 6–6,5 миллиона долларов в год.

1 июля 2016 года Радулов подписал однолетний контракт с «Монреалем». В сезоне-2016/17 он провел 76 матчей в регулярном чемпионате и набрал 54 (18+36) очка. «Канадиенс» пробились в плей-офф, где Радулов провел 6 матчей и набрал 7 (2+5) очков, а его команда в серии первого раунда уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).

Напомним, Александр Радулов отказался сыграть на чемпионате мира-2017 в составе сборной России.

