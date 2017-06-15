Жиру может быть обменян в «Лион» на Ляказетта

«Лион» и лондонский «Арсенал» могут произвести обмен нападающих. Об этом сообщают французские СМИ.

Как информирует le10sport.com, президент «Лиона» Жан-Мишель Оля предложил обменяться игроками. «Канониры» проявляют интерес к форварду «Лиона» Александру Ляказетту. Оля предложил совершить обмен, в результате которого Ляказетт перейдет в «Арсенал», а в обратном направлении последует форвард лондонского клуба Оливье Жиру. Ранее сообщалось, что «Лион» требует за Ляказетта 67 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 26-летний Александр Ляказетт провел 45 матчей за «Лион» и забил 37 мячей при пяти голевых передачах.