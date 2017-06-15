Жиру может быть обменян в «Лион» на Ляказетта
Источник: Le10sportКомментарии
«Лион» и лондонский «Арсенал» могут
произвести обмен нападающих. Об этом сообщают французские СМИ.
Как информирует le10sport.com,
президент «Лиона» Жан-Мишель Оля предложил обменяться игроками. «Канониры»
проявляют интерес к форварду «Лиона» Александру Ляказетту. Оля предложил
совершить обмен, в результате которого Ляказетт перейдет в «Арсенал», а в
обратном направлении последует форвард лондонского клуба Оливье Жиру. Ранее
сообщалось, что «Лион» требует за Ляказетта 67 миллионов евро.
В прошедшем сезоне 26-летний Александр Ляказетт провел 45 матчей за «Лион»
и забил 37 мячей при пяти голевых передачах.
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