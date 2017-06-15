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Андрей Рябинский: Украсть победу во второй раз судьи у Ковалева не смогут

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский поделился ожиданиями от второго поединка Андре Уорда с Сергеем Ковалевым. 

- Первый бой между Ковалевым и Уордом – это самый мерзкий и стыдобищный бой за всю историю бокса, что я видел. На глазах всего мира ограбили на титулы. Выглядит это отвратительно. Да, сейчас судьи тоже будут американцами, но так украсть победу во второй раз они не смогут, иначе к самому боксу начнет теряться интерес.

Это все настолько несправедливо, и самое главное – Уорду зачем нужно такое чемпионство - стать посмешищем на весь мир? Я очень надеюсь, что Серега в реванше отправит его в нокаут, чтобы не оставить никаких вопросов. Понятно, что Уорд тоже не пацан, а очень хороший боксер, - заявил Рябинский.

Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.


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