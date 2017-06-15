Штилике снят с поста главного тренера сборной Южной Кореи

Главный тренер сборной Южной Кореи по футболу Ули Штилике отправлен в отставку.

Штилике был снят с должности в четверг, спустя два дня после поражения южнокорейской сборной в матче квалификации ЧМ-2018 от команды Катара со счетом 2:3. 62-летний немец подвергался критике за нестабильную игру команды в рамках отбора: южнокорейцы проиграли в двух матчах из последних четырех.

Ули Штилике возглавил южнокорейскую сборную в сентябре 2014 года, подписав контракт на четыре года. Ранее он работал в тренерском штабе сборной Германии, тренировал молодежную и юниорские сборные Германии разных возрастов, работал главным тренером сборной Кот-д'Ивуара.