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На матчах Кубка конфедераций будут работать двое видеосудей и помощник по офсайдам

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Арбитр ФИФА Массимо Бузакка рассказал о работе видеосудей на Кубке конфедераций-2017.

- Сколько изображений будет у видеосудей и сколько времени потребуется на решения?
- У нас будет 2 видеосудьи и помощник судьи, который будет следить за положением «вне игры». Будет несколько камер, несколько углов зрения. В финале ЧМ до 20 лет среди молодежи с одного ракурса было не совсем понятно, правильно ли судья принял решение о назначении пенальти. С других ракурсов его правота подтвердилась.

Сколько понадобится? 10-15 секунд. Это неважно, когда речь идет о правильном решении. Из 90 минут в лучшем случае 60 уходит на игру, а полчаса – это замены, травмы, исполнение стандартов, - передает слова Бузакки корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».  

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