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Марко ван Бастен: В Петербурге замечательный стадион, хотел бы сыграть на нем

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Технический директор ФИФА Марко ван Бастен поделился впечатлениями от стадиона «Санкт-Петербург», на котором пройдут матчи Кубка конфедераций-2017.

- В Петербурге замечательный стадион. Я увидел его 10 минут назад и думаю, что было прекрасно поиграть на такой арене, - передает слова ван Бастена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург». 

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