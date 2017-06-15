Браимо продолжит карьеру в «Енисее»

Форвард «Енисея» Сулейман Браимо останется в команде, сообщают «Известия». 27-летний нигериец дал согласие на продолжение карьеры в «Енисее». Таким образом, его контракт, подписанный по схеме «1+1» был автоматически продлен на сезон 2017/2018.

В минувшем сезоне Браимо провел 27 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем за игру набирал 13,3 очка, делал 5,4 подбора и отдавал 1,9 передачи.

«Нам утвердили бюджет на следующий год, – приводит издание слова главного тренера «Енисея» Олега Окулова. – Это очень хорошие новости. Теперь мы можем заняться комплектованием команды. По персоналиям я пока говорить не готов, но могу отметить, что удержать всех лидеров у нас не получится по объективным причинам».

Ожидается, что команду покинет центровой Фрэнк Элегар. После успешного сезона в «Енисее» на 30-летнего американца претендуют клубы, готовые предложить игроку существенное увеличение зарплаты.

Напомним, в прошлом сезоне «Енисей» занял шестое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и в первом раунде плей-офф проиграл серию «Химкам» в трех матчах (0-3).