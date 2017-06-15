Марко ван Бастен: Судьи на Кубке конфедераций будут строже считать добавленное время и жестче реагировать на некорректное поведение

Технический директор ФИФА Марко ван Бастен рассказал об изменениях в судействе на Кубке конфедераций-2017.

- Мы попросили судей более строго реагировать на ситуации, когда игроки окружают арбитра и давят на него, более строго подходить к случаям некорректного поведения.

Будет более точный расчет добавленного времени из-за остановок. Обычно это 1 минута после первого тайма, 3 – в конце матча, однако потерянного времени больше. ФИФА призывает строже считать добавленное время на Кубке конфедераций.

То же самое касается, когда голкипер удерживает мяч боле 6 секунд. Нужна строгая реакция. Например, в матче чемпионата мира до 20 лет между Италией и Замбией в одном эпизоде вратарь держал мяч 20 секунд, - передает слова ван Бастена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».